توقيف 3558 شخص وحجز أزيد من 2 طن مخدرات و300 ألف قرص مهلوس

تمكنت مصالح الشرطة عبر التراب الوطني، من حجز قرابة 2 طن و627 كلغ مخدرات، خلال شهري جانفي وفيفري 2021.

بالإضافة إلى حجز 302.091 من المؤثرات العقلية، و4 كلغ 293 غ من المخدرات الصلبة “الكوكايين”.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت تحريات وأبحاث عناصر الشرطة القضائية، من معالجة 4849 قضية.

وتم توقيف 3558 شخص، تورطوا في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وهو ما مكن من تفكيك عدد من الشبكات الإجرامية المختصة في هذا المجال.

وتندرج هذه العمليات النوعية ضمن جهود المصالح العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة الجريمة والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.