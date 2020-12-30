توقيف 36 بارون مخدرات وحجز أزيد من 38 قنطار زطلة خلال أسبوع

تمكنت مفارز الجيش، من حجز 38 قنطار و53,5 كيلوغرام من الكيف المعالج، خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 ديسمبر.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، فقد تم حجز 27 قنطار من الكيف و2,86 كيلوغرام، يومي 25 و26 ديسمبر.

وتم حجز هذه الكمية، في الحدود مع المغرب بكل من تندوف وبشار ووهران وتلمسان.

كما حجزت مفرزة للجيش، خلال دورية بحاسي مسعود بورقلة، كمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ10 قناطير و49,5 كيلوغرام.

بالإضافة إلى مركبة رباعية الدفع على متنها مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومخزني ذخيرة و161 طلقة ونظارة ميدان.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش ومصالح الدرك وحراس الحدود 36 تاجر مخدرات، من بينهم إثنين من جنسية مغربية.

وحجزت المفارز، بندقية صيد و101,14 كيلوغرام من الكيف المعالج و1 كيلوغرام من مادة الكوكايين و19892 قرص مهلوس.

وجاء ذلك، في عمليات متفرقة بكل من بشار وجيجل وباتنة وقسنطينة وميلة وأم البواقي.

بالإضافة إلى ولايات سوق أهراس وتبسة وورقلة وعين الدفلى، وغليزان وسيدي بلعباس.