توقيف 36 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 4 قناطير “كيف” من المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 07 أفريل 2026، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 36 تاجر مخدرات. وكذا إحباط محاولات إدخال 4 قناطير و32 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب. فيما تم ضبط 42,36 كيلوغرام من الكوكايين. و1.039.195 قرص مهلوس، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 422 شخصا وحجزت 40 مركبة و298 مولد كهربائي و229 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإليزي وإن صالح وإن قزام.

وتم أيضا توقيف 18 شخصا آخر وضبط مسدس رشاش ومسدسين آليين وبندقية صيد و20.115 لتر من الوقود. و70 قنطار من مادة التبغ وأطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 121 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. مع توقيف 749 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.