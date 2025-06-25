توقيف 36 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال أكثر من 8 قناطير من الكيف المعالج

أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن توقيف 36 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 8 قناطير و68 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب بيان حول الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، فقد تم حجز 50 كيلوغرام من مادة الكوكايين وكميات ضخمة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ (1.176.576) قرص، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما توقيف 160 شخصا وضبط 51 مركبة و73 مولدا كهربائيا و71 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات. ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست. وبرج باجي مختار وعين قزام وعين صالح.

وحسب ذات البيان، فقد تم توقيف 16 شخصا آخر وحجز مسدسين رشاشين و 4 مسدسات آلية و 9 بنادق صيد و 30.754 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 9 قناطير من مادة التبغ و 82 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة.

من جهة أخرى تم إحباط حراس السواحل لمحاولات هجرة غير شرعية، بالسواحل الوطنية وإنقاذ 469 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

و توقيف 287 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.