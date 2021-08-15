توقيف 36 شخصا من بينهم 3 نساء مشتبه بهم في قتل الشاب جمال بالأربعاء ناث إيراثن

قال مراقب الشرطة محمد شاقور مدير الشرطة القضائية، أنه تم مواصلة للتعليمات النيابية الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبعاء ناث ايراثن الناصة على فتح تحقيق حول ملابسات مقتل الشاب “جمال بن اسماعيل” بمدينة الاربعاء ناثيراثن بولاية تيزي وزو. أنه تم توقيف 36 شخصا مشتبه فيهم منه بينهم 3 نساء

وأضاف مدير الشرطة القضائية، أن مصالح الأمن قامت بفتح تحقيق في قضية القتل حرق والتنكيل بالجثة وانتهاك حرمة إقتحام مقر الأمن. حيث تم إلقاء القبض على 36 شخصا مشتبه فيهم من بينهم 3 نساء والمرأة التي كانت تنادي وتحرض على ذبح الضحية. بالإضافة إلى الشخص الذي طعن الضحية بالسكين . وكذا الأشخاص الذين قاموا بحرق الضحية والتنكيل بجثته. مضيفا أن بعض الاشخاص قاموا بالفرار. غير أنه تم إلقاء القبض على الشخص الذي طعن الضحية وهو يحاول الفرار الى المغرب

من جهته أكد مدير الشرطة القضائية، أنه سيتم توقيف كل من شارك في هذه الجريمة الشنعاء، خاصة وأنه تم تحديد هوية المتورطين في قتل وحرق الضحية جمال بن اسماعيل بالأدلة في انتظار القبض على باقي الأفراد.