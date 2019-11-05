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توقيف 36 شخصا وحجز 10334 وحدة من المشروبات الكحولية بالشلف

أخبار الجزائر
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توقيف 36 شخصا وحجز 10334 وحدة من المشروبات الكحولية بالشلف
بقلم رشيد مشورب

 تمكنت مصالح الأمن الولائي للشلف من توقيف 36 شخصا، بعد عمليات مداهمة واسعة النطاق لأوكار الجريمة والأماكن المشبوهة التي يتردد عليها المنحرفون وذوي السوابق الإجرامية.

وعولجت عدة قضايا تتعلق ببيع وترويج المشروبات الكحولية بطريقة غير شرعية، على مستوى الولاية.

العملية جاءت على إثر معلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون ببيع وترويج المشروبات الكحولية في عديد الأماكن.

وبعد اتخاذ كافة الاجراءات الأمنية اللازمة، تم توقيف 36 شخصا وضبط كميات معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والعلامات الأجنبية، قدرت بـ 10334وحدة.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية، أحيل على المختلف الجهات القضائية بولاية الشلف.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=722378

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