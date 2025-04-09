توقيف 37 تاجر مخدرات وحجز أكثر من 57 كلغ كوكايين

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 37 تاجر مخدرات. كما أحبطت محاولات إدخال قنطار و65 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. فيما تم حجز 57,42 كيلوغرام من مادة الكوكايين و810.220 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 248 شخصا. وضبطت 23 مركبة و153 مولدا كهربائيا و91 مطرقة ضغط و 3 أجهزة للكشف عن المعادن. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 13 شخصا آخرا وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي و10 بنادق صيد و45.180 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 23 قنطار من مادة التبغ و2,83 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهتها، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 89 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 494 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

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