توقيف 37 شخصا وحجز حوالي 170 قنطار من التبغ في عدة ولايات

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عبر مختلف النواحي العسكرية، 37 شخصا وحجزت حوالي 170 قنطار من التبغ ومسدس آلي وبندقية صيد.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد أوقفت مفارز الجيش في كل من الناحية العسكرية الرابعة وتمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة 26 شخصا.

بالإضافة إلى حجز 19 مولّدا كهربائيا و12 مطرقة ضاغطة وآلتين لتكسير الحجارة ومعدّات مختلفة تستعمل في التنقيب غير القانوني عن الذهب.

كما تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني من توقيف 4 أشخاص وحجز مسدس آلي وبندقية صيد في غليزان بالناحية العسكرية الثانية وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة.

كما جاء في البيان توقيف 7 أشخاص وحجز 169 قنطار و65 كلغ من التبغ من طرف مفارز الجيش وعناصر الدرك الوطني ومصالح الجمارك وذلك في كل من الوادي وبسكرة وجانت بالناحية العسكرية الرابعة.

بالإضافة إلى حجز 3511 وحدة من المشروبات الكحولية في باتنة وعنابة بالناحية العسكرية الخامسة.

هذا وذكر بيان وزارة الدفاع الوطني بأنه تم إحباط محاولات تهريب 5788 لتر من الوقود في الطارف وتبسة وسوق أهراس بالناحية العسكرية الخامسة.

بالإضافة إلى توقيف 42 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من برج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة والنعامة وتلمسان بالناحية العسكرية الثانية