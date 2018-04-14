توقيف 374 شخصا متورطا في 248 قضية خلال شهر مارس ببومرداس

أوقفت مصالح الشرطة بالأمن الولائي لبومرداس 374 شخصا تورطو في قضايا تعلّقت بالنظام العام داخل إقليم الإختصاص الشرطي.

وبحسب بيان تحوز عليه النهار”أونلاين”، فإن الموقوفين تورطو في 248 قضية، من بينهم 356 شخص ذكر، 04 من جنس أنثى، 11 قصر، 03 أجانب.

أضاف البيان، أنّ السلطات القضائية أصدرت أوامر بالإيداع رهن الحبس، من بينهم 21 وضعوا تحت الرقابة القضائية، 19 شخصا تلقوا استدعاء مباشر.

وفي قضايا القانون العام، توبع الموقوفون، بتهم تكوين جماعة أشرار، حيازة أسلحة بيضاء دون مبرر شرعي.

بالإضافة إلى الإخلال بالنظام العام والإقامة دون مبرّر شرعي بالنسة للأجانب.

وعالجت ذات المصالح، 102 قضية، تورط فيها 124 شخصا تعلقت بالأساس، الضرب والجرح العمدي، الإهانة والسب، وإنتهاك حرمة منزل.

أما بخصوص قضاياالمخدرات فقد تم معالجة 35 قضية، تم من خلالها حجز 248 غ، من القنب الهندي، وحجز 276 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع.

كما تمّت معالجة 46 قضية شملت السرقة الموصوفة و الإعتداءات تعلقت بالأساس، بجرائم الأموال والممتلكات العمومية والخاصّة.

ذكر البيان أنّ ذات المصالح لم تعالج أي قضية بالجرائم” المعلوماتية” خلال شهر مارس المنقضي من العام الحالي.