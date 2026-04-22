توقيف 38 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 5 قناطير من “الكيف” قادمة من المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 38 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال 5 قناطير و55 كيلوغرام من الكيف المعالج، عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 21 أفريل 2026، في كامل التراب الوطني. فقد تمكنت من ضبط 4,25 كيلوغرام من الكوكايين و306. 496 قرص مهلوس خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. كما تم توقيف 414 شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام. وحجز 68 مركبة و403 مولدات كهربائية و131 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 14 شخص آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشينكوف ومسدس آلي و18بندقية صيد و 22.940 لتر من الوقود. و15قنطار من مادة التبغ و3 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، خلال عمليات متفرقة.

من جهتهم، أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 143شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 345 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

