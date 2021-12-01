توقيف 39 بارون مخدرات وإحباط إدخال الزطلة عبر الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 11 تاجر مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة.

وجاء ذلك، في الحصيلة العملياتية لوزارة الدفاع، شملت الفترة الممتدة ما بين 24 و30 نوفمبر الماضي.

وتم خلال هذه العمليات، إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب.

وتُقدر كمية المخدرات، بـ3 قناطير و33 كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف 28 تاجر مخدرات بحوزتهم 62 كيلوغرام من نفس المادة و203740 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 55 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وضبطت ذات المفارز، 10 مركبات و70 مولدا كهربائيا و41 مطرقة ضغط وكميات من المتفجرات.

بالإضافة إلى معدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 5 أشخاص آخرين وحجز 5 بنادق صيد و4 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، و18250 علبة من مادة التبغ. وتم ذلك بكل من ولايات غرداية والجلفة وعين ڨزام.

وفي سياق آخر، أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ11804 لتر. وذلك بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

فيما تم توقيف 63 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت والوادي وبشار وتبسة.

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