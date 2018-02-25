عاجل

توقيف 39 مشتبها وحجز 60 وحدة نارية خلال الداربي العاصمي

الرياضة
  • -
  • 0
توقيف 39 مشتبها وحجز 60 وحدة نارية خلال الداربي العاصمي من الداربي بين إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر
بقلم سميرة.ل

أوقفت مصالح الأمن لولاية الجزائر، 39 شخصا مشتبها فيه وحجزت 60 وحدة نارية خلال مباراة الداربي العاصمي بين إتحاد العاصمة ومولودية الجزائر أمس السبت.

الموقوفون مشبته فيهم في قضايا مختلفة أهمها حيارزة المخدرات لغرض الإستهلاك الشخصي، وحيازة تذاكر دخول الملعب مشبوهة.

بالإضافة إلى حيازة ألعاب نارية وحمل سلاح أبيض محظور دون مبرر شرعي، سرقة الهواتف والبيع غير الشرعي للتذاكر.

أما 60 وحدة نارية فقد تم العثور عليها داخل حقيبة مخبأة بغحكام على مستوى دورة مياه ملعب 5 جويلية، وذلك خلال عملية تفتيش ومراقبة المدرجات وأورقة الملعب.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital