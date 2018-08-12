توقيف 4 أشخاص استغلوا مواقف السيارات والشواطئ بدون رخص بوهران

أوقفت عناصر الدّرك الوطني يوم السبت، بوهران 4 أشخاص في إطار محاربة ظاهرة استغلال مواقف السيارات والشواطئ بدون رخص.

حسبما علم اليوم الأحد لدى الهيئة الأمنية.

وحسب نفس المصدر، وأثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعنصر(بلدية ساحلية) بدورية على مستوى شاطئ الأندلسيات.

أوقفوا ثلاثة أشخاص كانوا يستغلون الطريق كموقف للسيارات بدون رخصة أين تمّ توقيفهم واقتيادهم إلى مقرالفرقة لمواصلة التّحقيق تحسبا لتقديمهم أمام العدالة.

وفي نفس اليوم وخلال قيام عناصر مركز الدرك الوطني بشاطئ كوراليز (بلدية بوسفر) بدورية مراقبة أين لفت انتباههم وجود طاولات وشمسيّات مفروشة على الشاطئ والتي تبيّن أنّ صاحبها لا يمتلك أي رخصة لهذا النشاط التجاري.

و قد تم اقتياد المعني إلى مقرالفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسفر قبل تقديمه أمام العدالة.