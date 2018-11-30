 توقيف 4 أشخاص بتهمة المتاجرة بـ”الزطلة” في تيارت

أوقفت أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، بقصر الشلالة، 4 أشخاص بتهمة تكوين جمعية أشرار والمتاجرة في المخدرات .

الإطاحة بأفراد الجماعة، جاء إثر ورود معلومات لدى ذات المصالح، بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات بحي العقيد عميروش .

ليتم توقيفه وبحوزته 54.8 غ من الكيف المعالج، أين أكد أنه يتحصل عليها من المسمى ” ش.ج “،وبتفتيش بيت هذا الأخير تّم العتور على 14غ من الكيف المعالج.

حيث أكّد أنه يقتنيها من عند كل من المسمى “م.ي “و” ح.ح “، كماتّم العثور بحوزة المتهم الرابع على سلاح أبيض من الصنف السادس وسيف.

ليتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قصر الشلالة.