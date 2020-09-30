توقيف 4 أشخاص بحوزتهم سلاح ناري وخراطيش بالبيرين في الجلفة

تمكّنت، مصالح الشرطة بأمن دائرة البيرين ولاية الجلفة، من توقيف 4 مشتبه بهم تتراوح أعمارهم ما بين 23 و34 سنة.

وتورّط المشتبهون، في ارتكاب جنحتي اقتناء وحيازة سلاح وذخيرة من الصنف الخامس دون رخصة، نقل وحمل سلاح من الصنف الخامس دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا.

العملية حسبما كشفه مصدر “النهار”، جاءت على إثر تلقي عناصر الشرطة لذات أمن الدائرة لمعلومات جد مؤكدة مفادها قدوم مركبة على متنها مجموعة من الأشخاص وبحوزتهم سلاح صيد من الصنف الخامس، ليتم فور تلقي المعلومات، نصب كمين محكم أفضى إلى توقيف 3 أشخاص كانوا على متن المركبة محل المعلومة، التي عثر بداخلها بعد تفتيشها تفتيشاً دقيقاً على سلاح صيد و6 خراطيش كانوا مخبأين بإحكام أسفل إحدى المقاعد، التحريات في القضية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية لذات أمن الدائرة مكنت أيضاً من توقيف شريكهم الرابع لضلوعه في القضية.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق في القضية، قدم المشتبه بهم 4 أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، وفقاً لإجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقهم أمر بالإيداع.