توقيف 4 أشخاص بحوزتهم 1200 قرص مهلوس في تيارت

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك في ولاية تيارت، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة على اثر معلومات واردة اليها. حيث تم وضع حاجز امني على مستوى الطريق الوطني رقم 40 غرب قرية سي الحواس. اين تم ضبط مركبة سياحية على متنها 4 أشخاص.

وبعدما تم تفتيش المركبة والعثور على 1200 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام بتجاويف السيارة. اين تم توقيف المتهمين وإحالتهم على التحقيق.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb