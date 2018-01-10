تمكنت الشرطة القضائية بولاية قسنطينة من توقيف 4 أشخاص تورطوا في سرقة منزل باستعمال الكسر بحي سيدي مبروك الأعلى.

وقائع القضية تعود بناء على شكوى تعرض لها صاحب مسكن الكائن بحي سيدي مبروك الأعلى للسرقة بالكسر من طرف مجهولين.

حيث استولى الفاعلون على خزانة حديدية مصفحة، كانت بها مجوهرات و أغراض أخرى معتبرة قيمة

كما كان في الخزينة مبالغ مالية من مختلف العملات الأجنبية .

وعلى إثر ذلك قتحت الشرطة القضائية تحقيق الذي أفضى إلى الوصول إلى هوية المشتبه فيهم الرئيسيين إضافة الى شريك اخر.

و بعد وضع خطة عملية محكمة تم توقيفهم و اقتيادهم الى مقر الفرقة لاستكمال اجراءات التحقيق.

وبمواصلة للتحقيق، تبين أن المشتبه فيهم مسبوقين في عدة قضايا وتم تقديم الفاعلين أمام النيابة .