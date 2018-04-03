توقيف 4 أشخاص سطوا على مسدس وأموال ومجوهرات بقيمة 1.5 مليار من منزل قاض!

شرطة أم البواقي تمكنت من تحديد هويات 7 متورطين منهم 3 في حالة فرار

بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين مليلة بأم البواقي تم، يوم أول أمس، إيداع 4 شبان رهن الحبس المؤقت عن تهمة تكوين جماعة أشرار لغرض الإعداد لجناية وانتحال اسم الغير المقترنة بظروف الليل والتعدد والكسر واستحضار مركبة ذات محرك لتسهيل السرقة، فيما لا يزال البحث جاريا للقبض على 3 شبان آخرين يشتبه ضلوعهم في ذات القضية.

«النهار» كانت السبّاقة لكشف بعض خيوطها، حيث تعود تفاصيلها إلى الأيام القليل الماضية، عندما استهدف شبان تتراوح أعمارهم بين 21 و32 سنة منزل أحد القضاة وهو مساعد أول لمجلس قضاء تبسة، ليلا، وقاموا بالاستيلاء على مبلغ مالي معتبر وكمية من المجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 1.5 مليار سنتيم كانت بداخل خزانة فولاذية وكذا السلاح الشخصي للقاضي، والفرار نحو وجهة مجهولة على متن مركبة سياحية.

ليتم إثرها إيداع شكوى لدى مصالح الأمن المختصة، التي باشرت تحقيقات معمقة في القضية للكشف عن حيثياتها وهويات الجناة، الذين قاموا بوضع السلاح الناري الخاص بالقاضي بأحد المساجد في المدينة للتخلص منه، عقب اشتداد الحصار عليهم من قبل مصالح الأمن، التي توصلت إلى تحديد هويات الفاعلين السبعة، حيث تم توقيف 4 شبان واسترجاع سيارتين سياحيتين وشاحنة تم شرائهما من المبلغ المسروق.

كما تم أيضا استرجاع 18 مليون سنتيم كانت بحوزة أحد الموقوفين، فيما لا يزال 3 متهمين محل بحث من قبل مصالح الأمن.