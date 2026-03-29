توقيف 4 أشخاص ضمن شبكة إجرامية و حجز 3675 قرص مؤثر عقلي و2 كيلو من الكيف

أطاحت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء الأسبوع المنصرم، بشبكتين إجراميتين تضمّ 4 أشخاص عن قضية المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

كما مكنت العملية من ضبط قرابة 2 كلغ كيف معالج و 3675 قرص مؤثر عقلي وأسلحة بيضاء محظورة .

وحسب بيان صحفي لشرطة العاصمة اليوم الأحد، أن هذه العملية نُفذت بعد تحريات مكثّفة مكّنت من تحديد هوية أفرادها وتوقيفهم تباعا، مع ضبط هذه الكمية من السموم مخبأة داخل مساكن المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة المختص إقليميا، حيث تم تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء لانجاز ملف وفقا لقانون الإجراءات الجزائية.