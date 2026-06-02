توقيف 4 أشخاص قاموا بسرقة منزل في الطارف

تمكن مستخدمو الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين العسل في الطارف، من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية بإقليم بلدية عين العسل، قامت بسرقة منزل وإضرام النار فيه.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تعود حيثيات القضية إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين مفاده نشوب حريق بمنزل يقع في إقليم الاختصاص.

وعلى الفور، تم تشكيل دورية مع الاتصال بمصالح الحماية المدنية والتنقل إلى عين المكان من أجل القيام بالمعاينات اللازمة.

وبعد إخماد الحريق، تمت مباشرة التحقيق في القضية مع الاستعانة بمحققي الشرطة العلمية بالمجموعة.

وتوصل المحققون إلى أن المسكن محل الحريق تعرض للسطو والسرقة مع إضرام النار به لغرض طمس وإخفاء الأدلة وآثار الجريمة.

وكثفت المصالح المختصة التحريات مع تنشيط عنصر الاستعلامات، ليتم تحديد في ظرف وجيز هوية الفاعلين الأربعة وتوقيفهم وسط بلدية عين العسل.

مواصلة للتحقيق، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة، تم تفتيش منازل المشتبه فيهم حيث تم استرجاع الأغراض المسروقة.

وأسفرت العملية عن توقيف 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة. واسترجاع الأغراض المسروقة المتمثلة في أجهزة كهرومنزلية مختلفةـ بالإضافة إلى مضخات للمياه وحليّ مقلدة وآلة تصوير.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بعد الانتهاء من التحقيق.

