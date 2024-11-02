توقيف 4 أشخاص قاموا بمناورات خطيرة وعرقلة حركة المرور بالجباحية

تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية البويرة من توقيف 4 أشخاص قاموا بمناورات خطيرة على مستوى الطريق السيّار “شرق - غرب”.

العملية جاءت على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمتعلق بقيام مركبات وزن خفيف بمناورات خطيرة. وعرقلة حركة المرور عبر الطريق السيّار أ2 في شطره الرابط بين الجباحية والبويرة.

أين قام أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بالبويرة، بفتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع الجهات القضائية، ليتم توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين (24-40) سنة.

ووجهت للموقوفين تهمة تعريض حياة الغير للخطر بانتهاكهم واجبات الاحتياط والسلامة التي يفرضها القانون. كما تم حجز ثلاث مركبات مستعملة في الجريمة. أما المركبة الرابعة فسلمت لمالكها صاحب وكالة كراء السيارات.

وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.