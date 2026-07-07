توقيف 4 أشخاص كوّنوا عصابة أحياء بثت الرعب وسط السكان في باتنة

تمكنت مصالح الأمن الحضري السادس بولاية باتنة، من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم في قضية تكوين عصابات الأحياء بثت الرعب وسط الساكنة.

العملية جاءت على إثر شكوى تم تقييدها على مستوى الأمن الحضري السادس. مفادها تعرض مسكن للاقتحام بالقوة متبوع بالضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء والسرقة بالعنف.

على الفور باشرت عناصر الأمن الحضري السادس بأمن ولاية باتنة، التحريات التي مكّنت من تحديد هوية المتورطين مع توقيف أحدهم. ودائما بالتنسيق مع النيابة المحلية، تم تمديد الاختصاص خارج الولاية مع توقيف باقي المشتبه فيهم المسبوقين قضائياً.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية اللازمة، جرى تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المحلية المختصة.

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