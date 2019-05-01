توقيف 4 أشخاص لمحاولة القتل العمد بالطارف

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بالشط ولاية الطارف من توقيف أربعة أشخاص على مستوى هذه البلدية لمحاولة القتل العمد

مع سبق الإصرار، في حق شخص في عقده الثالث، حسب ما علم اليوم الأربعاء من مصالح الأمن الوطني اليوم الأربعاء .

وحسب المصدر، فإنه بناء على ورود معلومات تفيد بمحاولة إعتداء بالسلاح الأبيض على شاب يقطن ببلدية الشط من طرف أربعة أشخاص

أحدهم مسبوق قضائيا، باشر عناصر الشرطة تحقيقا أسفر عن توقيف الأشخاص المشتبه فيهم، يضيف المصدر .

وأضاف بأنه تم الإعتداء على الضحية بشكل عنيف من طرف المهاجمين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 40 سنة

والذين إستخدموا في عملية الإعتداء سيفا تم العثور عليه لحظة توقيفهم.

وبعد متابعتهم بتهمتي تكوين جمعية أشرار ومحاولة القتل العمد مع سبق الإصرار تم إيداع ثلاثة منهم الحبس .

فيما تم وضع الرابع تحت الرقابة القضائية، بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة الذرعان، وفق ذات المصدر.