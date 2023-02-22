توقيف 4 أشخاص متلبسين بتخزين زيت المائدة بمستودع تلحيم بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالنجمة في وهران من احباط محاولة تخزين كمية معتبرة من ديت المائدة داخل مستودع خاص بالتلحيم.

العملية التي تم تنفيذها في اطار مكافحة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في المواد الغدائية واسعة الاستهلاك تمت خلال قيام ذات العناصر بدورية عبر الاقليم ليلفت انتباههم اشخاص يقومون بافراغ حمولة زيت المائدة المدعم من الصندوق الخلفي لسيارة نفعية داخل مستودع.

وبعد تفتيش المستودع تم ضبط 202 صفيحة من زيت المائدة سعة 5 لتر كانت مخبأة تحت غطاء بلاستيكي، على اثرها تم توقيف 4 اشخاص تتراوح اعمارهم مابين 20 الى 45 سنة.

وبعد اقتيادهم الى مقر الفرقة لاستكمال التحقيقات معهم تبين أن احد الاشخاص المتورطين يقوم باخراج مادة الزيت بمبلغ 581.95 دج للصفيحة من مستودع التخزين لاحدى مؤسسات التوزيع. ثم يقوم باعادة بيعها بمبلغ 750 دج للدار بطريقة غير شرعية بمساعدة شركائه.

وقد تم رفع المخالفات التالية ومتابعة المتورطين بجنح ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري، عدم الفوترة، عدم التصربح بوجود مخزن وتغيير وجهة منتوج قصد المضاربة.