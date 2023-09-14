توقيف 4 أشخاص متلبسين بسرقة محصول الزيتون بوهران

تمكنت عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي في وهران. من الإيقاع بأربعة أشخاص تورطوا في سرقة محصول زراعي للزيتون.

العملية تمت استغلالا لشكوى تقدم بها احد المواطنين تفيد بقيام أشخاص بسرقة محصول للزيتون من إحدى الحقول الواقعة ببلدية سيدي الشحمي. ليتم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان أين تم ضبط المتهمين في قضية الحال. المتراوحة أعمارهم بين 21 إلى 27 سنة بصدد إقلاع الزيتون من الاشجار.

وفيما تم إقتياد الموقوقين إلي مقر فرقة الدرك الوطني لاستكمال التحقيقات معهم. تم إسترجاع قنطار ونصف من محصول الزيتون إلى جانب مركبة نفعية كانت تستعمل في عمليات السرقة.