توقيف 4 أشخاص متورطون في حيازة والمتاجرة في مخدرات بتمنراست

تمكن الأمن الحضري الثاني،لمصالح الشرطة لأمن ولاية تمنراست، من توقيف 4 أشخاص يبلغون من العمر بين 28 و57 سنة، متورطين في قضية الحيازة على المخدرات قصد الاستهلاك والمتاجرة ضمن جماعة إجرامية منظمة.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات مؤكدة عن وجود شخص مقيم بحي سرسوف، يقوم بالترويج والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية .

ليتم استصدار اذن بتفتيش مسكنه وهذا بعد اعداد خطة محكمة واتخاذ كافة التدابير الامنية اللازمة ، تم تفتيش المسكن

أين عثر به على كمية من المخدرات قدرت بـ 300.57 غرام (كيف معالج ) و مبلغ مالي قدر بـ 30500 دج من عائدات البيع مع توقيفه

ليتم تحويله الى مقر الشرطة لمواصلة التحقيق ، حيث و بعد التحقيق مع المشتبه فيه توصلت عناصر الشرطة الى ثلاثة مشتبه فيهم أخرين

ليتم توقيفهم وتفتيش منازلهم بعد إستصدار الإذن بالتفتيش ليتم العثور عند احدهم على سكين كبير الحجم ، بعد إستكمال التحقيق في القضية

تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي أصدرت في حق المشتبه فيه الرئيسي حكم بـ 10 سنوات سجن نافذة مع الايداع وغرامة مالية قدرها 05 ملايين دينار جزائري ،

كما اصدر في حق المشتبه فيه الثاني و الثالث حكم سنة حبس نافذ وغرامة مالية قدرت بـ 50 الف دينار جزائري

في حين استفاد المشتبه فيه الرابع من البراءة .