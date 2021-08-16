توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم بقتل “الشاب جمال” بصدد الحرقة من سواحل وهران

تمكنت مصالح الأمن بولاية وهران من توقيف 4 أشخاص. يشتبه تورطهم في قتل المرحوم “جمال” بمنطقة الأربعاء ناث ايراثن بولاية تيزي وزو.

وحسب مصادر أمنية مؤكدة، فإن الأشخاص تم توقيفهم وهم بصدد الإبحار سرا إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. ويجري حاليا التحقيق معهم.

.وكان مراقب الشرطة محمد شاقور مدير الشرطة القضائية، قد أكد أمس أنه تم مواصلة للتعليمات النيابية الصادرة عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الأبعاء ناث ايراثن الناصة على فتح تحقيق حول ملابسات مقتل الشاب “جمال بن اسماعيل” بمدينة الاربعاء ناثيراثن بولاية تيزي وزو. فقد تم توقيف 36 شخصا مشتبه فيهم من بينهم 3 نساء