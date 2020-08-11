توقيف 4 أشخاص مشتبه في تورطهم في جريمة قتل شاب بأم البواقي

تمكنت مصالح أمن ولاية أم البواقي، من توقيف 4 أشخاص في قضية جريمة قتل شاب ليلة أمس الإثنين.

وحسب بيان لذات المصلحة الامنية، نشرته على صفحتها بفايسبوك، وقعت جريمة قتل عمدي، على مستوى حي العربي بن مهيدي بأم البواقي أمس الإثنين، على الساعة العاشرة ليلا.

الجريمة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 29 سنة، بعد الاعتداء عليه بالسلاح الأبيض، من قبل 4 أشخاص.

لتباشر مصالح الأمن على الفور تحرياتها وتحقيقاتها المعمقة في القضيةـ وبإستغلال كل المعلومات المستقاة تمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم الأربعة وتوقيف إثنين منهم بنفس التاريخ.

وبإستمرار الأبحاث وبالتنسيق المحكم من مصالح الشرطة، تم في اليوم الموالي في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا توقيف الآخران من بينهما المشتبه فيه الرئيس في القضية.

فيما يبقى التحقيق متواصلة في القضية، في انتظار تقديم المشتبه فيهم التي تتراوح أعمارهم بين 20 و24 سنة أمام الجهات القضائية.