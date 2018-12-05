توقيف 4 أشخاص من بينهم فرنسي بعد محاولتهم للحرڨة بعين تيموشنت

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني لبني صاف بولاية عين تموشنت صبيحة اليوم من إيقاف 04 أشخاص.

وحسب المعلومات الموفرة لدى “النهار” فإن إثنان منهم ينحدران من الشرق الجزائري، وآخر من ولاية عين تموشنت.

فيما يحمل أحدهم جنسية فرنسية كانو على متن سيارة نفعية في طريقهم إلى أحد شواطئ بني صاف.

من أجل الإقلاع في رحلة “حرقة” غير شرعية، قبل إيقافهم من طرف عناصر الدرك في احد الحواجز و بحوزتهم كمية من البنزين.

أين أقروا بأهم مرشحين لهجرة سرية ليتم تحويلهم لمقر الفرقة الإقليمية لاكتمال التحقيق ثم تقديمهم للمصالح القضائية.