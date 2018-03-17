توقيف 4 أشخاص من مروجي المخدرات في تلمسان

تمكن مؤخرا عناصر أمن دائرة الرمشي من حجز 100غ من الكيف المعالج، وتوقيف 4 أشخاص ببلدية الرمشي،

وجاءت العملية بعد ورود معلومات تفيد بقيام أحد الاشخاص المسبوقين قضائيا بترويج المخدرات بين منطقة واد الناموس ببلدية الرمشي واحدى البلديات التابعة لولاية عين تموشنت،

باشراك سائق مركبة يشتغل ميكانيكي ببلدية الرمشي، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان لخلية الاتصال لامن ولاية تلمسان.

وسمحت عملية مراقبة هذا المروج من توقيفه متلبسا بصدد اقتناء الكمية المذكورة من الكيف المعالح لدى أحد الأشخاص (33سنة) من بلدية الرمشي،

محل بحث في قضية ترويج المخدرات وشخصين اخرين (22و30سنة) كانا رفقتهما، وفق ذات المصدر.

وتم كذلك ضبط بحوزة الشخص الاول مبلغ 500 245 دج و بحوزة الاخر 29000 دج وسكين.

تم تحويل المتهمين الى مقر امن دائرة الرمشي لتقديمهم لاحقا امام الجهات القضائية المختصة.