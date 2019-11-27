توقيف 4 أشخاص وإسترجاع سلاح ناري في عنابة

تمكنت بداية هذا الأسبوع عناصر فرقة البحث والتحري بأمن عنابة، من الإطاحة بعصابة زرعت الرعب وسط المواطنين بمنطقة بوسدرة بلدية البوني.

وتتكون العصابة من 4 أفراد، تتراوح أعمارهم بين 35 و40 سنة.

وأسفرت العملية، عن استرجاع سلاح ناري “8 ملم صنع ألماني”، وأسلحة بيضاء محظورة.

بالإضافة إلى 9 شماريخ، وقارورات مسيلة للدموع تستعمل في الإعتداء على المواطنين.

وقامت مصالح البحث والتحري بمراقبة رئيس العصابة، الذي ألقي القبض عليه بمنطقة بوسدرة، قبل أن يتم الكشف عن شركائه الثلاثة الآخرين.

الموقوفين سيتم تقديمهم صبيحة اليوم، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار.