توقيف 4 أشخاص واسترجاع مركبة مسروقة في الشلف

تمكن عناصر الشرطة بالأمن الحضري بواد سلي بالشلف، من توقيف 4 أشخاص قاموا بسرقة سيارة سياحية.

وحيب بيان لأمن الشلف، فقد تمت هذه القضية، بعد التحري في شكوى أودعها الضحية أمام الضبطية القضائية.

وتتعلق الشكوى بتعرض الضحية لسرقة سيارته من طرف أشخاص مجهولين.

وبعد اتخاذ الاجراءات القانونية، قامت المصلحة بنشر الأبحاث مع تكثيف التحريات والدوريات.

ليتبين أن السرقة تمت باستعمال مفاتيح مصطنعة، حيث تم رصد المركبة المسروقة بإحدى الولايات المجاورة من الجهة الغربية.

وتمكنت ذات المصلحة من استرجاع المركبة، أين تركها السارق بعد انكشاف هويته والتعرف عليه من قبل الشرطة، بعد محاولته الفرار.

هذا وحدد عناصر الشرطة مكان اختفاء المشتبه فيه، ليتم توقيفه وضبط بحوزته على 18 قرص مهلوس.

وأفضت التحريات في القضية، إلى توقيف شركائه الثلاثة، بعد استكمال ملف الاجراءات الجزائية.

وأحيل المشتبه فيهم، على الجهات القضائية ببوقادير،عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية سرقة موصوفة.