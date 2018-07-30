توقيف 4 أشخاص وحجز أكثرمن ألفين قارورة خمر في غليزان

أوقفت مصالح الأمن 3 أشخاص فيما حجزت ازيد من 1500 قارورة من المشرولات الكحولية بغليزان وبلدية مديونة.

فيما تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف شخص و حجز كمية من المشروبات الكحولية.

القضية جاءت بناءا على معلومات وردت إلى الفرقة الجنائيّة مفادها وجود كمية من المشروبات الكحولية.

داخل سيارة المشتبه فيه مركونة بالقرب من منزله.

عليه تمّ إعداد خطّة محكمة حيث تمّ توقيف المشتبه فيه في المركبة.

مع حجز 008 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام كانت متواجدة بداخلها.