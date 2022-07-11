توقيف 4 أشخاص وحجز كمية ضخمة من المهلوسات

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات، من توقيف 4 أشخاص وحجز 74672 قرص مهلوس، من نوع بريغابالين.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد مكنت العملية والتي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة. من تفكيك شبكتين مختصتين في الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية.

ليتم توقيف 4 أشخاص وحجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 74672 قرص مهلوس، من نوع بريغابالين.

بالإضافة إلى حجز مركبتين كانتا تستعملا للنقل والتخزين، وكذا مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم جزائري.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا. وذلك عن جناية “تهريب مواد صيدلانية. وحيازة ونقل ووضع للبيع بطريقة غير مشروعة لمؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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