توقيف 4 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات والحبوب المهلوسة بالعاصمة

أوقفت مصالح الأمن بئر مراد رايس في العاصمة 04 أشخاص يتهمة المتاجرة في المخدرات من نوع القنب الهندي وكذا المؤثرات العقلية.

كما تم حجز تم حجز 550 قرص مهلوس، 15 غرام من القنب الهندي، إضافة إلى 07 قارورات سائل مخدّر.

وأيضا 04 هواتف نقالة ومبلغ مالي قدره 5.1 مليون سنتيم في ثلاثة قضايا متفرّقة.

وحسب بيان أمن ولاية الجزائر، فقد تم معالجة 3 قضايا متفرّقة وذلك على إثر معلومات ودوريات أمنية بقطاع الاختصاص.

كما تمكّنت من خلال عمليات تفتيش قانونية أومن خلال تنفيذ إذن بالتفتيش من حجز الكميات المذكورة.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم على الجهات القضائية المختصة.