توقيف 4 أشخاص وحجز كيف وخمور في تلمسان

تمكنت مصالح أمن دائرة مغنية في تلمسان، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني، من توقيف 4 أشخاص، وحجز كمية من المخدرات والمهلوسات والخمور.

وحسب بيان لأمن الولاية، قدرت كمية المحجوزات بـ3 كلغ و800 غرام كيف معالج. بالإضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة قدرت بـ33 مؤثر عقلي.

وكذا كمية من المشروبات الكحولية قدرت بـ64 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام. إضافة الى مبلغ مالي قدره 13 مليون سنتيم من عائدات ترويج هذه السموم.

كما تم توقيف 4 أربعة أشخاص ضالعين في الفعل الاجرامي، حسب ذات المصدر الأمني.