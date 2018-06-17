توقيف 4 أشخاص وحجز كيلو “زطلة” و50 “ordonnances” بالعاصمة

أوقفت مصالح الأمن العاصمة من توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم متورطين في 3 قضايا متعلقة بالمتاجرة في المخدرات والأقراص المهلوسة.

وحسب ذات الهيئة فقد أسفرت العملية عن حجز 930 غرام من القنب الهندي، وكذا 440 قرص مهلوس.

إلى جانب مبلغ مالي قدره 35 مليون سنتيم من عائدات الترويج، و3 هواتف نقالة و50 وصفة طبيّة مؤشّرة وفارغة.

حيث قامت مصالح أمن المقاطعة الادارية لحسين داي، بتوقيف شخص على مستوى أحد الاحياء، مشتبه فيه بترويج لمخدرات والاقراص المهلوسة.

وعند تفتيش مسكن المشتبه فيه تم العثور على500 غرام من القنب الهندي و80 قرص مهلوس.

وكذا مبلغ مالي قدره 21.5 مليون سنتيم و50 وصفة طبيّة مؤشّرة وفارغة.

بينما القضية الثانية فقد تمت إثردورية لفرقة الشرطة القضائية حيث لفت انتباههم شخص مسبوق قضائيا وهويسلم كيس بلاستيكي مشبوه لسائق أجرة.

حيث تمّ توقيفهما وبحوزتهما 430 غرام من القنب الهندي، و03 هواتف نقالة.

في حين تمكنت ذات المصالح من توقيف سيارة على متنها شخصان معروفان بسوابقهما العدلية.

أين تم ضبط بداخل المقعد الخلفي السيارة على كيس بلاستيكي به 360 قرص مهلوس.

كما عثر مع المشتبه فيه الاول على مبلغ مالي قدره 87 ألف دينار.

أما المشتبه فيه الثاني فقد عثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 46 ألف دينار.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم على وكيل الجمهورية المختص اقليميا للنظر في ملفاتهم.