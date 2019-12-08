توقيف 4 أشخاص وحجز كيلو من مادة المرجان

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبوني في عنابة، نهاية الأسبوع، من حجز حوالي 1 كلغ من المرجان الخام.

وقامت ذات الفرقة، بتوقيف 4 أشخاص متورطين في صيد المرجان بطريقة غير شرعية.

وجاءت العملية بعد أن وردت معلومات لأفراد الفرقة تفيد بوجود أشخاص يقومون بصيد المرجان بطريقة غير شرعية وبدون رخصة في الفترة الليلية، بشاطئ سيدي سالم ببلدية البوني.

وبعد إستغلال هذه المعلومات وتنشيط عنصر الإستعلام، تم تشكيل دورية والتنقل إلى الشاطئ السالف الذكر وتمشيطه.

أين تم توقيف 4 أشخاص وحجز كمية من مادة المرجان، كانت مخبأة تحت الرمال.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.