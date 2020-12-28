توقيف 4 أشخاص وحجز مخدرات ومهلوسات في بسكرة

أخبار الجزائر
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توقيف 4 أشخاص وحجز مخدرات ومهلوسات في بسكرة
بقلم علي رحاب

تمكن أفراد فصيلة مكافحة المخدرات للشرطة القضائية ببسكرة، من وضع حد لشبكة تمتهن تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة.

وتستعمل الشبكة، مختلف الأسلحة البيضاء، وسط أحد الأحياء بمدينة بسكرة.

وتمت العملية، بإستغلال معلومات تشير إلى وجود مجموعة من الأشخاص، يروجون لمختلف السموم وسط عموم الناس.

وعليه، تم التدخل على مستوى الحي من قبل الشرطة، وبتطويق المكان تمكن أفراد الأمن من توقيف 4 أشخاص منهم إمرأة.

كما تم تسجيل فرار إثنين، جاري البحث عنهم.

هذا وتم حجز كمية من المخدرات والأقراص المهلوسة، قدرت بـ155 كبسولة لمواد صيدلانية، و58 قرص مهلوس وصفيحة مخدرات.

وكذا أسلحة بيضاء يستعملها المروجين لهذه المواد.


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