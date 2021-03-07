توقيف 4 أشخاص وحجز 1 كلغ من الكيف المعالج في الجلفة

أطاحت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين وسارة بالجلفة، بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

وتتكون الشبكة، من 4 أشخاص مشتبه فيهم مسبوقين قضائياً، تتراوح أعمارهم ما بين 27 و57 سنة، و التي تنشط عبر إقليم الولاية.

وأسفرت العملية النوعية عن حجز 1136.44″ غرام من الكيف المعالج.

كما تمّ العثور داخل المسكنين على بعض الأسلحة البيضاء المحضورة.

وجاءت العملية، على إثر تلقي معلومات، مفادها حيازة شخصين لكمية من المخدرات داخل مسكنيهما بغرض إعدادها للترويج.

ليتم تفتيش مسكني المشتبه فيهما، اللذان عثر بداخلهما، على كمية إجمالية من المخدرات قدرت بأزيد من 1 كلغ.

أين قُدِمَ المشتبه فيهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها.

ليتم إصدار أمر بالوضع رهن الحبس المؤقت لثلاثة متورطين في القضية، أما رابعهم فوضع تحت الرقابة القضائية.