توقيف 4 أشخاص وحجز 1.3 مليار سنتيم مزوّرة بالعاصمة

حجزت مصالح أمن ولاية الجزائر مؤخرا مبلغا ماليا مزوّرا قارب 1.3 مليار سنتيم، مع توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم.

وأفاد بيان لذات المصالح، أن المشتبه فيهم تم توقيفهم في قضية تكوين جمعية أشرار للإعداد لجناية تزوير أوراق نقدية.

وأضاف البيان،أن الفرقة الإقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أوقفت 4 أشخاص وحجز 1.3 مليار سنتيم.

تفاصيل القضية تعود لتلقي المصالح المعنية شكوى من قبل مواطن وزوجته مفادها تعرضهما للنصب والإحتيال من طرف رعية أجنبي.

وأفاد البيان أن الرعية الأجنبي سلّم لهما عن طريق مجهول بالعاصمة مبلغا ماليا قدر بـ 822 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار،

وذلك مقابل تلقي المشتكي منه مبلغا ماليا قدره 250 ألف ليرة تركية.

وعرضت ذات المصالح المبلغ المالي على المصالح المختصة للتأكد من أنه مزوّر تحت إشراف وكيل الجمهورية.