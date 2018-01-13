توقيف 4 أشخاص وحجز 10 آلاف وحدة من التبغ بعين الدفلى

تمكنت مصالح فرقة البحث والتدخل بعين الدفلى من تفكيك شبكة مختصة في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للمديرية العامة للأمن، فإن الشبكة تتكون من أربعة أشخاص وتم حجز 900 قرص مهلوس.

فيما تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بالعطاف من حجز ما يفوق 10 آلاف وحدة من التبغ.

منها سلع أجنبية كانت مهربة على متن مركبة.

وأضاف البيان، أن أفراد الشبكة تتراوح أعمارهم ما بين 22 و 27 سنة، وتم حجز 900 قرص مهلوس وكمية أخرى من المخدرات.

وأشار البيان إلى أنّ العملية جاءت بعد استغلال معلومات وردت إلى ذات المصلحة تفيد بوجود شبكة تنشط في ترويج السموم.

على مستوى مدينة خميس مليانة، أين تم وضع خطة محكمة أسفرت عن توقيف شخصين عثر بحوزتهما على أقراص مهلوسة ومخدرات.

كما أثمرت التحقيقات في إيقاف شخصين آخرين ينشطان بذات الشبكة أحدهما يعد الممون الرئيسي لهذه المادة”.

ومن جهة أخرى، تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بسكرة من القبض على شخص البالغ من العمر 28 سنة.

مشتبه فيه بحوزته 3.3 كلغ من المخدرات، وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة مفادها أنه يروج السموم وسط الشباب.

وسياق آخر، تمكنت مصالح الشرطة بأمن ولاية بومرداس، من توقيف مشتبه به انتحل صفة من أجل سحب مبلـغ مالي.

من مركز بريد ببلدية بغلية، حيث استعمل صكا بريديا مزورا وقام بسحب أزيد من 20 مليون سنتيم”.