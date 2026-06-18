توقيف 4 أشخاص وحجز 1260 قرص مهلوس و6 آلاف “محيرقة” ببئر توتة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن بئر التوتة، من توقيف أربعة أشخاص مشتبه فيهم. في قضيتين منفصلتين تتعلقان بترويج المؤثرات العقلية. وتهريب وحيازة وتخزين المفرقعات والألعاب النارية قصد البيع بطريقة غير شرعية.

وجاءت هذه العملية إثر تحريات ميدانية مكثفة باشرتها مصالح الشرطة، أسفرت عن كشف نشاط مشبوه لأشخاص كانوا ينشطون على مستوى عدة نقاط بقطاع الاختصاص. حيث تبين تورط بعضهم في ترويج المؤثرات العقلية. فيما استغل آخرون مستودعًا لتخزين وبيع المفرقعات والألعاب النارية بمختلف أنواعها وأحجامها.

وبعد تحديد هوية المشتبه فيهم واستصدار الأذونات القانونية اللازمة، نفذت عناصر الشرطة عمليات تفتيش لمساكن المعنيين. مكنت من حجز 1260 قرصًا من المؤثرات العقلية و5963 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية، إضافة إلى مركبة ودراجة نارية كانتا تستعملان في نقل وتوزيع المحجوزات.

كما أسفرت العملية عن ضبط مبالغ مالية من عائدات النشاط الإجرامي، قدرت بـ74 ألف دينار جزائري و100 أورو.

بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك، للنظر في التهم المنسوبة إليهم.

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