توقيف 4 أشخاص وحجز 19 كلغ من الكيف المعالج بباتنة

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بباتنة، اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من حجز كمية من الكيف المعالج قدرت بـ 19,600 كلغ. مع ضبط سيارة سياحية كانت تستعمل في عملية التهريب، إضافة إلى توقيف أربعة (04) أشخاص. تم تحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة.

وتؤكد هذه العملية النوعية مستوى التنسيق العالي والتجند الدائم بين مختلف أجهزة الدولة للتصدي لجرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظًا على أمن الوطن وسلامة المواطنين.