توقيف 4 أشخاص وحجز 2325 قرص مهلوس في عنابة

تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة، من توقيف أربعة أشخاص وحجز 2325 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

كما تم ضبط مبالغ مالية من عائدات الترويج في عمليتين متفرقتين.