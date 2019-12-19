توقيف 4 أشخاص وحجز 2325 قرص مهلوس في عنابة

كما تم ضبط مبالغ مالية من عائدات الترويج في عمليتين متفرقتين.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
أقدم أربعيني، ينحدر من بلدية وادي الماء في باتنة، على إنهاء حياة شاب في العشرينات، بإصابته بطلقة بارود، أمس الأربعاء.
ووقعت الحادثة، ليلة أمس، في بلدية…
تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة، من توقيف أربعة أشخاص وحجز 2325 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.
كما تم ضبط مبالغ مالية من عائدات الترويج في عمليتين…
أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطيرة، جرّاء حوادث مرور متفرقة، وقعت اليوم على مستوى إقليم ولاية تبسة، حسبما ذكر بيان الحماية المدنية.
وتمثل الحادث الأول في…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
سياسة الخصوصية
التعليقات (0)