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توقيف 4 أشخاص وحجز 2325 قرص مهلوس في عنابة

أخبار الجزائر
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توقيف 4 أشخاص وحجز 2325 قرص مهلوس في عنابة
بقلم أسماء.ع

تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة، من توقيف أربعة أشخاص وحجز 2325 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

كما تم ضبط مبالغ مالية من عائدات الترويج في عمليتين متفرقتين.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=743671

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