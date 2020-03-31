توقيف 4 أشخاص وحجز 36 قنطار من المخدرات بالصحراء الغربية

تمكنت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي بالناحية العسكرية السابعة (القطاع العملياتي أغوينيت المحررة) من توقيف أربعة أشخاص وحجز كميات معتبرة من المخدرات.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الصحراوي أن العملية تأتي في إطار حماية الحدود والأراضي المحررة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

وأكد البيان ، أن وحدة من وحدات الناحية العسكرية السابعة تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المخدرات كانت مهربة عبر الجدار المغربي بقطاع الناحية العسكرية السابعة.

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن حجز كمية قدرت بــ3600 كلغ من حشيش القنب الهندي وتوقيف أربعة أشخاص من جنسيات مختلفة وسيارتين رباعيتي الدفع وقطعة سلاح كلاشينكوف وكمية معتبرة من ذخيرة كلاشينكوف وبيكاتي.

وأكد البيان، أن الإحتلال المغربي دائما يستهدف المناطق المحررة بالمخدرات إلا أن جيش التحرير الشعبي الصحراوي في جاهزية تامة ويرابط على طول الجدار المغربي، ولن يتسامح مع عصابات المخدرات والإجرام المدعومة من الاحتلال.