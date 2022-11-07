توقيف 4 أشخاص وحجز 81 ألف قرص مهلوس بالمسيلة

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببرج بوعريريج، من حجز 81.561 قرصا مهلوسا.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، قامت ذات الفرقة، بـ3 عمليات متفرقة، إحداها تم تنفيذها بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني.

ومكنت هذه العمليات، من حجز 81.561 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ. كانت مخبأة بإحكام داخل تجاويف وأجزاء 3 مركبات نفعية.

كما تم خلال هذه العمليات، توقيف 4 مخالفين وإحالتهم أمام الجهات القضائية.

وتكرس العملية الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية وتجنّد أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله. لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. حفاظا على صحة وسلامة المواطن ومساهمة منها في إقرار النظام العام.