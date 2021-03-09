توقيف 4 أشخاص وضبط 472 غ كيف معالج في الشلف

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالشلف، في عمليتين متفرقتين من توقيف 4 أشخاص يقومون بترويج وبيع المخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد تم خلال العملية الأولى، توقيف شخصين أعمارهما 25 و30 سنة.

ويقوم المعنيان، ببيع وترويج المخدرات على مستوى حي الرادار بالشلف.

وتمت العملية، بعد استغلال معلومات تفيد بوجود شخصين يقومان بترويج المخدرات على مستوى مختلف مناطق حي النصر بالشلف.

وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية والأمنية، كللت العملية بتوقيف المشتبه فيهما وضبط بحوزتهما كمية من المخدرات تقدر بـ 192 غرام من الكيف المعالج.

لينجز ملف جزائي في حق المشتبه فيهما عن قضية الحيازة و الإتجار غير الشرعي بالمخدرات، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.

وأسفرت العملية الثانية عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 20 و26 سنة، يروجان المخدرات بمنطقة الشرفة بالشلف.

وتمت العملية استغلالا لمعلومات مفادها وجود شخصين يقومان ببيع المخدرات، عبر أحياء وسط المدينة،

وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات مع اتخاذ كافة الإجراءات تم توقيف المشتبه فيهما بالشرفة وضبط بحوزتهما 280 غرام من الكيف المعالج.

لينجز ملف جزائي في حقهما، حول قضية الحيازة والإتجار غير الشرعي بالمخدرات، أحيلا بموجبه أمام محكمة الشلف.