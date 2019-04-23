توقيف 4 أشخاص وقاصر يشتبه تورطهم في محاولة قتل عجوز داخل شقته بسكيكدة

تمكن عناصر الفرقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدة، من توقيف 04 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و 31 سنة إضافة الى قاصر.

يبلغ من العمر 15 سنة، يشتبه تورطهم في قضية تكوين جمعية أشرار ومحاولة القتل، جنحة السرقة بالتعدد والعنف واستحضار مركبة.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مصالح أمن ولاية سكيكدة، نداء من قاعة الإرسال مفاده تعرض أحد الأشخاص لاعتداء بالسلاح الأبيض.

من طرف مجهولين داخل منزله المتواجد بحي مرج الذيب، مباشرة قامت قوات الشرطة بالتنقل الفوري لعين المكان.

أين تبين أن الضحية تم نقله من قبل عناصر الحماية المدنية لتلقي الإسعافات نظرا لخطورة الجروح التي تعرض إليها وخضع لعملية جراحية مستعجلة.

كما قامت قوات الشرطة بإجراء معاينة ميدانية لمسرح الجريمة، من طرف الضبطية القضائية وعناصر تحقيق الشخصية.

ومن خلال تكثيف الأبحاث والتحريات واستسقاء المعلومة تمكنت الضبطية القضائية من تشخيص المعتدين.

الذين فرو على متن مركبة، اين تم توزيع الأبحاث التي أثمرت توقيف الجناة ساعات قليلة بعد الاعتداء.

مجريات التحقيق بينت أن المشتبه فيهم والذي كان من بينهم قاصر يعد حفيد الضحية والذي سلمهم مفتاح شقة جده.

ليقوموا بدخولها مستعملين أقنعة لكي لايتم التعرف عليهم، و بتكبيل الضحية وكتم صوته بإستعمال شريط لاصق.

غير انه تمكن من نزع لثام عن احد المشتبه فيهم أثناء مقاومتهم لهم وهو ماجعل المشتبه فيهم يحولون التخلص منه.

بتوجيه ضربات بسلاح أبيض في مختلف انحاء جسمه كادت تودي بحياته، ومن ثمة الفرار على متن مركبة سخر ت لذات الغرض.

كما بينت التحقيقات أن الدافع وراء ذلك هو سرقة أموال ومجوهرات موجودة داخل المنزل.

بعد استكمال ملف الاجراءات تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة.

حيث بعد احالتهم على قاضي التحقيق صدرت في حقهم أوامر بالحبس فيما تم نقل القاصر لمركز المتخصص لاعادة التربية.