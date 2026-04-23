أخبار الجزائر

توقيف 4 أشخاص ووضعهم رهن الحبس بعد تسمّم أكثر من 76 شخصا بعلي منجلي

بقلم هارون بوحزام
أوقفت الجهات الأمنية 4 أشخاص في قضية تسمم أزيد من 76 شخصا بمطعم في المقاطعة الادارية علي منجلي. اثر تناولهم لوجبات سريعة (شاورما ).

المعنيين هم صاحب المطعم ، المسير “اخ صاحب المطعم ” و عاملين بالمطعم يعملان في تحضير الوجبات السريعة ( الشاورما). حيث ان القضية أحيلت على التحقيق في حين تم وضع الموقوفين الأربعة رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق.

هذا وقد تم أخد شهادات الضحايا بمحكمة الخروب يوم امس ، و الذين يناهز عددهم 100 شخص ، منهم عائلات بأكملها.

