توقيف 4 أشخاص ووضعهم رهن الحبس بعد تسمّم أكثر من 76 شخصا بعلي منجلي

أوقفت الجهات الأمنية 4 أشخاص في قضية تسمم أزيد من 76 شخصا بمطعم في المقاطعة الادارية علي منجلي. اثر تناولهم لوجبات سريعة (شاورما ).

المعنيين هم صاحب المطعم ، المسير “اخ صاحب المطعم ” و عاملين بالمطعم يعملان في تحضير الوجبات السريعة ( الشاورما). حيث ان القضية أحيلت على التحقيق في حين تم وضع الموقوفين الأربعة رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق.

هذا وقد تم أخد شهادات الضحايا بمحكمة الخروب يوم امس ، و الذين يناهز عددهم 100 شخص ، منهم عائلات بأكملها.